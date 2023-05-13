 Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na davet

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimin çok önemli olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na bir davette bulunan Oğan "Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Erdoğan olmak üzere Bahçelievler'de saat 15.00'te kahve içmeye davet ediyorum. Vatandaşlarımız gelsinler, görsünler ki evet cumhurbaşkanı adayları oturup kahve içebiliyorsa, biz neden kavga edelim?" dedi.

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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'yi ziyaret etti. Parti genel merkezindeki ziyaretin ardından Oğan ve Çelebi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Oğan, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin çok önemli olduğunu, Türk milletine ve Türk devletine yakışır bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Sinan Oğan, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün eğer 'Ben seçimden çekiliyorum' derse CHP seçmeninin ikinci tercihi biziz. Eğer Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'Seçimden çekiliyorum' derse AK Parti seçmeninin de ikinci tercihi biziz. Bu Türkiye'nin ortak paydası demektir. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Erdoğan arasında kamplaşan Türkiye'nin, son yirmi senedir kamplaşmaktan yorulan Türkiye'nin tek çıkış noktasıyız." diye konuştu.

Savaşa değil, seçime gidildiğini dile getiren Oğan, seçime gölge düşülecek herhangi bir hareket, çatışma, kan dökülmesinin ülkeyi ve milleti yaralayacağını belirtti.

"Bu ülkenin HDP ve HÜDA PAR arasında sıkışmasına müsaade etmeyeceğiz"

Oğan, "Ben bugün bütün liderleri, başta Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Erdoğan olmak üzere Bahçelievler'de saat 15.00'te kahve içmeye davet ediyorum. Vatandaşlarımız gelsinler, görsünler ki evet cumhurbaşkanı adayları oturup kahve içebiliyorsa, biz neden kavga edelim? Cumhurbaşkanı adayları eğer oturup konuşabiliyorsa biz neden kamplaşalım? O sebeple buradan çağrıda bulunuyorum. Gelin topluma bu fotoğrafı verelim. Türk toplumu rahatlasın." şeklinde konuştu.

Anketlere göre seçimlerin ikinci tura kalacağını, kalan tarafın kendileri olacağını söyleyen Oğan, şunları kaydetti:

"İkinci tura kalırsak zaten ikinci turun kazananı biz olacağız. Olur da kalmazsak en başından biz ne demiştik? Sözümüzün arkasındayız. Bu ülkenin HDP ve HÜDA PAR arasında sıkışmasına müsaade etmeyeceğiz. Kandil Dağı ve domuz bağının bu ülkeyi teslim almasına müsaade etmeyeceğiz. Terör örgütlerinin ikinci turda ve onların uzantılarının ne Millet İttifakı'nı ne Cumhur İttifakı'nı tehdit etmesine müsaade etmeyeceğiz. Anahtarı HDP'den, bölücülerden alacağız Türk milliyetçilerine, Atatürkçülere, vatanseverlere teslim edeceğiz demiştik, bugün aynı fikirdeyiz."