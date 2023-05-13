Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları hesaplandı! Kim ne kadar alacak yüzde 85 zam müjdesi...
Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında alacakları zam oranını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşını Temmuz ayında 22 bin liraya yükseltileceğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasından sonra memur ve emeklilerin Temmuz zammı için hesaplamalar başladı.
Memur ve memur emeklisinin Temmuz ayında alacakları zam oranı toplu sözleşme, Ocak-Temmuz 2023 dönemi enflasyon farkına göre belirleniyor. Maaşlara ek olarak refah payının dâhil edilmesi bekleniyor.
En düşük memur mevcut maaşı 11 bin 838 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 85 oranında zam yapılmış olacak.
Bu oranlarla kamuda görevli profesör, avukat, polis, öğretmenlerin Temmuz ayında alacakları maaşlar belli oldu.
Yüzde 30 zam oranıyla en düşük profesör maaşı 44 bin 280 liraya, yüzde 40 oranla 47 bin 700 liraya, yüzde 50 zam oranıyla 51 bin 80 liraya yükselecek.