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Spor salonuna sandıklar kuruldu! 11 bin kişi oy kullanacak

Spor salonuna sandıklar kuruldu! 11 bin kişi oy kullanacak

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaklaşık 11 bin kişinin oy kullanacağı stadyumda kapalı spor salonu kısmına sandık kurulumları yapıldı.

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Kahramanmaraş depremlerinin en büyük zararı verdiği Hatay'da da seçim hazırlıkları tamamlanma aşamasına geldi.

Depremin vurduğu ilçelerden Kırıkhan'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde bölgedeki sağlam kalan okulların yanı sıra ilçe stadyumunda bulunan kapalı spor salonuna da sandıklar kuruldu.

Spor salonunda yaklaşık 11 bin seçmenin oy kullanacağı belirtildi

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