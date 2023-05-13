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Fenerbahçe'nin oyuncusu Mergim Berisha için 20 milyon Euro'luk plan!

Fenerbahçe'nin oyuncusu Mergim Berisha için 20 milyon Euro'luk plan!

Bundesliga ekibi Augsburg'un sezon başında Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mergim Berisha'nın bonservisini alıp, 20 milyon euroya yakın bir bedele satacağı iddia edildi. Berisha'nın kiralık sözleşmesinde 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Salzburg'dan 5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mergim Berisha, beklenen performansı gösteremeyince kiralık olarak Augsburg'a gönderilmişti.

25 yaşındaki forvet, Almanya Bundesliga ekibinde ise adeta yeniden doğdu. Sarı-lacivertli kulübün, sözleşmesine 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koyduğu Berisha, 22 maçta 10 gol, 4 asist kaydetti.

Alman basınından Kicker'ın haberine göre; Augsburg, yıldız futbolcunun opsiyonunu kullanacak. Mali sorunları olan Augsburg'un, oyuncuya teklif gelmesi halinde ayrılığa da engel olmayacağı aktarıldı.

Alman kulübünün, Berisha için belirlediği bonservis bedeli ise dudak uçuklattı. Tecrübeli forvetin, 20 milyon Euro'ya satılmasının planlandığı aktarıldı.

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