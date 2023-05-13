Adana'da oto tamirhanesinde korkunç olay!

ADANA’da bir oto tamirhanesinde çalışan 21 yaşındaki Aykut Bilen, tamir etmeye çalıştığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, olay, dün merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Aykut Bilen, tamir için iş yerine gelen hafif ticari aracın ön kısmını krikoyla kaldırıp altına girdi. Daha sonra aracı tamir etmeye başladığı anda krikonun kayması sonucu Bilen aracın altında sıkıştı.

Arkadaşlarının yardımıyla aracın altından çıkarılan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aykut Bilen’in cenazesi toprağa verildi.