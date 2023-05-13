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Erzurum ve Kars'ta oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı

Erzurum ve Kars'ta oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi Erzurum ve Kars'ta oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

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Erzurum'da, kırsal mahallelerdeki okullarda sandıkların yerleştirilmesi ve oy kabinlerinin hazırlanması için muhtarlar ile ilgili görevlilerce çalışmalar tamamlandı.

509 bin 587 seçmenin oy kullanacağı Erzurum'da, 2 bin 296 sandık kurulurken, 15 bin 673 sandık başkanı görev alacak.

Nüfus Müdürlüklerinin bugün ve yarın açık olacağı kentte, toplamda 20 ilçede oy kullanımı yapılacak.

Öte yandan kente engelli seçmenler ise ikametlerine yakın olan engelli rampası bulunan okullarda oylarını kullanacak.

- Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

İlçe seçim kurulunca sandık kurulu başkanlarına teslim edilen sandık ve oy kullanma kabinleri okullara yerleştirildi.

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