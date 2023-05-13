BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  SEÇİM

Kemal Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı! Onlara seslendi: Hikayenizi dünya konuşacak

Kemal Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı! Onlara seslendi: Hikayenizi dünya konuşacak

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sandıklarında görev alacak kişilere seslendi. Kılıçdaroğlu, “Hikayenizi dünya konuşacak. Yıllarca anlatılacaksınız. Size ne yapmanız gerektiğini anlatmayacağım. İstanbul ve Ankara seçimlerinden hepiniz antrenmanlısınız. Asla vazgeçmeyeceksiniz, yerinizi terk etmeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak seçimlerde görev alan sandık görevlilerine seslendi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: Pazar günü sandıklarda yer alacak arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Son birkaç gündür yapılan tehditler, polisimize yapılan baskılar, ‘cep telefonuyla kimliğe ulaşıyorum' şovlarının tek amacı vardı; sizi o sandıklardan uzak tutmak. Ne oldu?

"Telefonlarımız kilitlendi"

-Gönüllü olmak isteyenlerden dolayı telefonlarımız kilitlendi. Kimseyi korkutamadılar. Çünkü o sandıklara müşahit gelecek gönüllüler, erdem savaşçıları, vicdan emekçileri.

"Hikayenizi dünya konuşacak"

-Onlar hepimizin olmak istediği kişiler. Sandıklarda yer alacak demokrasi emekçilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Hikayenizi dünya konuşacak. Yıllarca anlatılacaksınız. Size ne yapmanız gerektiğini anlatmayacağım.

-İstanbul ve Ankara seçimlerinden hepiniz antrenmanlısınız. Asla vazgeçmeyeceksiniz, yerinizi terk etmeyeceksiniz.

"Hükümetler geçici, devletler bakidir"

*Son sözüm de o sandıklarda kamu adına görev yapacak kişilere. Hükümetler geçicidir sakın unutmayın. Devlet bakidir, aslı olan budur. Bunu aklınızın bir kenarında tutun. Partici değil, devletten, adaletten, hukuktan yana olun. Haydi bakalım, çoğu gitti, azı kaldı.

İlgili Haberler
İşte 14 Mayıs'ta Erdoğan'ı destekleyen ünlü isimler! "Oyum, sonuna kadar helal olsun"
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ünlüler! Cem Yılmaz'ın paylaşımı olay oldu
Foto Galeri İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ünlüler! Cem Yılmaz'ın paylaşımı olay oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da oto tamirhanesinde korkunç olay!
Adana'da oto tamirhanesinde korkunç olay!
Şanlıurfa seçim sonuçları 2023 son oy durumu 2023 Halfeti, Harran, Viranşehir, Siverek seçim sonuçları
Şanlıurfa seçim sonuçları 2023 son oy durumu 2023 Halfeti, Harran, Viranşehir, Siverek seçim sonuçları
Edirne'de tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
Edirne'de tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi yaptığı gizli pazarlıklar ortaya çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi yaptığı gizli pazarlıklar ortaya çıkacak
Polonya hava sahasına giren “cisim” radardan kayboldu! Arama çalışmaları başlatıldı
Polonya hava sahasına giren “cisim” radardan kayboldu! Arama çalışmaları başlatıldı
Fenerbahçe'nin oyuncusu Mergim Berisha için 20 milyon Euro'luk plan!
Fenerbahçe'nin oyuncusu Mergim Berisha için 20 milyon Euro'luk plan!
Van'da 452 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalanan 5 hırsız tutuklandı
Van'da 452 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalanan 5 hırsız tutuklandı
Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 44 örgüt mensubu öldürüldü
Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 44 örgüt mensubu öldürüldü
Devlet Bahçeli Isparta'da Kılıçdaroğlu'na saydırdı: Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy...
Devlet Bahçeli Isparta'da Kılıçdaroğlu'na saydırdı: Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy...
Spor salonuna sandıklar kuruldu! 11 bin kişi oy kullanacak
Spor salonuna sandıklar kuruldu! 11 bin kişi oy kullanacak
İzmir'de seçim için sandıkların kurulumu sürüyor
İzmir'de seçim için sandıkların kurulumu sürüyor
Trabzon'da kahreden olay! İki kız kardeş 5 saat arayla vefat etti
Trabzon'da kahreden olay! İki kız kardeş 5 saat arayla vefat etti