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SEDDK'den finansal raporlama yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin açıklama

SEDDK'den finansal raporlama yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin açıklama

"Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılması öngörülen değişiklik ile şirketlerin TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Standardına (TFRS 17) uyum sağlamalarına imkân getirilmektedir"

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Sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin finansal raporlamaları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK) konuya ilişkin gönderilen bilgi notunda, 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılması öngörülen değişiklik ile şirketlerin TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Standardına (TFRS 17) uyum sağlamalarına imkân getirildiği ve bu durumun, SEDDK'nin uluslararası düzenlemelere uyum sağlanması konusuna önem verdiğinin bir göstergesi olduğu aktarıldı.

TFRS 17 ile birlikte değişmesi gereken finansal tabloların kapsamının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan tablolarla uyumlu olması için gerekli değişikliklerin de yapıldığı bildirilen bilgi notunda şunlar kaydedildi:

"Ayrıca şirketler tarafından yayımlanacak finansal raporlara ilave olarak Kurulca açıklanması gerekli görülen diğer bilgilerin de açıklanması için yetki alınmaktadır. Bu doğrultuda TFRS 17 kapsamında finansal raporların daha açıklayıcı olmasını teminen ek tablolar belirlenebilecektir.

Diğer taraftan, bu yönetmelikle bankacılık mevzuatı ile uyumlu olarak finansal raporların yönetim kurulu başkanı ve denetim komitesi üyeleri tarafından da imza altına alınması zorunluluğu getirilmektedir. Bahse konu değişikliklerin sistemsel dönüşüm gerektirmesi nedeniyle bazı maddelerin yürürlük tarihi 1/1/2024 olarak düzenlenmektedir. Bununla birlikte, bu dönüşümü hızlı tamamlayabilecek şirketler için erken uygulamaya imkân sağlanmasına yönelik çalışmalar da yürütülecektir."

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