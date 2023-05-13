BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  GÜNCEL

Alanya'da elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Alanya'da elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, elektrik direğine çarpan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Abone ol

Ali Akdere (21) idaresindeki 07 YSG 42 plakalı hafif ticari araç, Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akdere, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Görüntülerde, Akdere'nin kullandığı hafif ticari aracın hızla elektrik direğine çarpması ve aracın savrulması yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Giresun seçim sonuçları 2023 kim önde yeni tablo! Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar seçim sonuçları 2023
Giresun seçim sonuçları 2023 kim önde yeni tablo! Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar seçim sonuçları 2023
Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık 'Erdoğan'ı destekliyorum' deyip övgü yağdırdı
Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık 'Erdoğan'ı destekliyorum' deyip övgü yağdırdı
Karaman'da tartıştığı karısını bıçaklayan zanlı tutuklandı
Karaman'da tartıştığı karısını bıçaklayan zanlı tutuklandı
Azerbaycanlı demir ustasından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'Zafer Kılıcı' hediyesi
Azerbaycanlı demir ustasından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'Zafer Kılıcı' hediyesi
Merkez Bankası'ndan 1 şirkete faaliyet izni, 1 şirkete faaliyet iptali kararı
Merkez Bankası'ndan 1 şirkete faaliyet izni, 1 şirkete faaliyet iptali kararı
2023 Bolu seçim sonuçları kim önde? Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık seçim sonuçları 2023
2023 Bolu seçim sonuçları kim önde? Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık seçim sonuçları 2023
Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada elektrik fiyatları
Bartın seçim sonuçları 2023 son oy durumu? Amasra, Kurucaşile, Merkez, Ulus seçim sonuçları 2023
Bartın seçim sonuçları 2023 son oy durumu? Amasra, Kurucaşile, Merkez, Ulus seçim sonuçları 2023
Erzurum ve Kars'ta oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı
Erzurum ve Kars'ta oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı
Fenerbahçe'de Valencia gidiyor, Haji Wright geliyor! Süpriz transferde flaş gelişme...
Fenerbahçe'de Valencia gidiyor, Haji Wright geliyor! Süpriz transferde flaş gelişme...
Kemal Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı! Onlara seslendi: Hikayenizi dünya konuşacak
Kemal Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı! Onlara seslendi: Hikayenizi dünya konuşacak
Adana'da oto tamirhanesinde korkunç olay!
Adana'da oto tamirhanesinde korkunç olay!