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Kemal kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! 'Cesaret eden kazanır, biz Ata'mızdan böyle öyle öğrendik

Kemal kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! 'Cesaret eden kazanır, biz Ata'mızdan böyle öyle öğrendik

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarını Anıtkabir ziyaretiyle sonlandırdı. Kılıçdaroğlu'nun Anıtkabir mesajı dikkat çekti.

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Türkiye yarın cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık bayına gidiyor. Bugün saat 18:00 itibariyle propaganda yasağı başlıyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yasaklarına saatler kala seçim kampanyasını bitirdi. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçim çalışmaları gençlerle birlikte Anıtkabir'e yaptığı ziyaretle sona erdi. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir ziyaretini, "Cesaret eden kazanır. Biz Ata'mızdan öyle öğrendik. Gençlerle birlikte Anıtkabir'deyiz." notuyla paylaştı. 

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