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Hindistan'daki şiddet olaylarında ölü sayısı 71’e yükseldi

Hindistan'daki şiddet olaylarında ölü sayısı 71’e yükseldi

Hindistan'ın Manipur eyaletinde yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 71’e çıktı.

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Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde nüfusun çoğunluğunu oluşturan Meitei topluluğunun “Planlanmış Kabile” kategorisine dahil edilme talebiyle geçtiğimiz hafta düzenlediği gösteriler sonucu bölgedeki karışıklık sürüyor. 3 Mayıs’ta Meitei topluluğunun talebine karşı bazı kabilelerin gösteri gerçekleştirmesiyle yaşanan şiddet olaylarında bilanço ağırlaşıyor. Eyalet yetkililerinden yapılan açıklamalara göre 3 Mayıs'tan bu yana yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 71’e yükselirken, 230'dan fazla kişinin yaralandı. Ayrıca bin 700 ev ateşe verildi, yaklaşık 45 bin kişi ise eyaletten tahliye edilerek güvenli bölgelere götürüldü.

Askere “vur” emri verilmişti

Eyalette 3 Mayıs’tan bu yana evlerin yanı sıra araçlar, kilise, tapınak ve kamu mülkleri ateşe verilmişti. Sükuneti sağlamak için sokaklara yaklaşık 10 bin asker ve milis güç konuşlandırılırken, 4 Mayıs Perşembe günü askere olağanüstü durumlarda “vur” emri verilmişti. Bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, internet hizmeti de askıya alınmıştı.

Eyaletteki anlaşmazlık

Manipur'daki en büyük etnik grup olan Meitei, Planlanmış Kabile statüsü almak için yıllardır faaliyet yürütürken, Planlı Kabile statüsünde bulunan gruplar ise söz konusu talebe karşı çıkıyor. Ülkede Planlanmış Kabile kategorisine dahil edilen topluluklar, sosyo-ekonomik açıdan resmi olarak dezavantajlı gruplar olarak nitelendiriliyor ve bu kabilelere siyasi temsil hakkı tanınırken, yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla iş imkanları sağlanıyor.

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