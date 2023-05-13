Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme şartını açıkladı: Bunu yapmazsa Erdoğan'la görüşmem

SURİYE ile son dönemde başlayan görüşmeler sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da görüşmesi gündeme gelmişti. Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için şartını açıklayıp "Bunu yapmazlarsa Erdoğan'la görüşmem" dedi. İşte Beşar Esad'ın o şartı...

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Türkiye'deki seçim sürecinde Ankara-Şam arasındaki yakınlaşma çabaları da gündemdeki yerini korudu. Moskova'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriyeli mevkidaşı Faysal el Mikdad'la görüşmesi, 11 yıl sonra iki ülke arasındaki en üst düzey temas olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad7la görüşebileceğini açıklamıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Suriye meselesiyle ilgili bu normalleşme, liderler görüşmesi aşamasına gelmeye yakın gözüküyoruz şu anda. O aşama da tamamlandıktan sonra mültecilerin dönmesiyle ilgili mekanizmalar da daha hızlı işleyecektir” demişti.

Askeri çekmeden masaya oturmam

Arap dünyasının en tanınan gazetecilerinden Abdulbari Atwan, kendisine ait elektronik haber sitesinde yayınladığı haftalık videoda bu hafta Şam'da Esad ile yaptığı özel görüşmeyi anlattı. Atwan, Esad'ın kendisine Türk askeri Suriye'den tamamen çekilmeden Erdoğan'la masaya oturmayacağını söylediğini aktardı. Esad'ın sözlerini söyle aktardı:

Seçimi kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum

“Suriye'den tam çekilme olmaksızın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmem mümkün değil. Türkiye'nin tüm kuvvetlerinin Suriye'den çıkması ve bu çekilmenin tam olması gerekir. Ben Türkiye'nin iç siyasetine karışmam ve seçimlerde kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum. Benim için önemli olan, seçilen kişinin Suriye ile iyi ilişkiler kurması, ilişkileri geliştirmesi ve Suriye'den çekilmenin gerçekleşmesidir.”

Erdoğan hakkında tek kötü söz söylemedi

Atwan, “Esad, tüm yaptıklarına rağmen Erdoğan hakkında tek bir kötü söz söylemedi. Aynı şekilde Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşüne karşı çıkan ülkeler hakkında da tek bir olumsuz söz sarf etmedi” ifadelerini kullandı. Esad'ın “Bize elini uzatana da hoş geldin deriz” dediğini ifade eden Atwan, görüşmeden İran'ın yanı sıra Suudi Arabistan, BAE ve Umman'ın Suriye'nin yeniden imarında başı çeken ülkeler olacağını anladığını da kaydetti.