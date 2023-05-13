Sinan Oğan seçime son gün kala söyledi Cüneyt Özdemir 'İnanılmaz kendi kalesine 2. gol geldi' dedi

Sinan Oğan'ın "İkinci turda masaya bedavaya oturmayız" açıklaması gündem oldu. "Sinan Oğan’ın son gün kendi kalesine attığı gol, siyaset tarihine geçer" diyen Cüneyt Özdemir, Oğan'ın eleştirilere karşı yaptığı ikinci açıklamayla ilgili "İnanılmaz ! Kendi kalesine 2. gol geldi… yorumunda bulundu.

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14 Mayıs seçimine 24 saat kala, Zafer Partisi'nin adayı Sinan Oğan'ın sözleri tartışmalara yol açtı.

Konuk olduğu televizyon programında Oğan, "Seçim ikinci tura kalırsa masaya bedavaya oturmayız bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi taleplerimiz olacak. Olursa katılırız olmazsa, yolumuza bakacağız..." dedi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir bu açıklamaya tepki göstererek, sosyal medya hesabından "Sinan Oğan’ın son gün kendi kalesine attığı gol, siyaset tarihine geçer.." dedi.

Oğan'dan "masaya bedavaya oturmayız" eleştirilerine yanıt

Eleştiriler üzerine yeni bir açıklama yapan Oğan, sosyal medya hesabından "Twitter’daki sevgili muhalif seçmen, Seçimlere bir gün kala konuşmalarımı bağlamından koparıp bize haksız itham ve saldırılarda bulunduğunuza göre seçimlerin ikinci turunda bizim seçmen tabanımızın desteğine ihtiyaç duymayacaksınız sanırım. Şu ana kadar Cehennemin kapılarını kapatacağız” sözü sizin için bir anlam ifade etmiyor sanırım. Eğer biz ikinci tura kalamazsak bizim seçmen tabanını şimdiden küstürerek ikinci turda çok kıymetli olacak Sinan Oğan seçmen tabanını ikna etmeniz gerekmeyecek mi?" paylaşımında bulundu.

Kendi kalesine 2. gol geldi

Oğan'ın eleştirilere verdiği yanıt da yeni tartışmalara kapı açtı. Özdemir, Oğan'ın paylaşımını alıntılayarak "İnanılmaz ! Kendi kalesine 2. gol geldi…" yorumunu yaptı.