Dolar 22 lirayı aştı! Ekonomist Evren Devren Zelyut seçim sonrası için uyardı: Bu rakamı görebilir atlamayın!

Hızla yükselen dolar kuru için ekonomist Evren Devren Zelyut, seçim sonrası öngörülerini paylaştı. Zelyut, "Pazartesi Millet İttifakı seçilirse kurda oynaklık olabilir "dedi ve yatırımcıyı uyardı.

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Altın, dolar, euro fiyatı seçim haftası dur durak bilmedi. Yarın büyük gün milyonlar sandığa gidecek. Pazartesi ise yani seçimin ertesi günü ekonomide nasıl bir tablo bizi bekliyor olacak merak ediliyor. "Serbest piyasada kur 22 lira 20 kuruş oldu yani 22 lirayı geçti." diyen ünlü ekonomist şunları kaydetti:

"Dolara atlamayın"

"Vatandaşlarımıza da şu öneriyi yapıyoruz. Pazartesi Millet İttifakı seçilirse kurda oynaklık olabilir 22 liradan kapandı 23-24 belki 25 lira görebilir. Ama Millet İttifakı'nın seçildiği senaryoda yüklü sermaye girişleri olacağı için lütfen 23-24 liralardan dolara atlamayın, almayın bunu.

"İkaz yapayım"

Büyük sermaye girişleri ile kurda denge sağlanır. İkaz yapayım. Tablo kötü Merkez Bankası'na baktığımızda çarşıya pazara baktığımızda... Yarın bizim için dönüm noktası. Biz fakir bir ülke değiliz.