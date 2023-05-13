Dolar 22 lirayı aştı! Ekonomist Evren Devren Zelyut seçim sonrası için uyardı: Bu rakamı görebilir atlamayın!
Hızla yükselen dolar kuru için ekonomist Evren Devren Zelyut, seçim sonrası öngörülerini paylaştı. Zelyut, "Pazartesi Millet İttifakı seçilirse kurda oynaklık olabilir "dedi ve yatırımcıyı uyardı.Abone ol
Altın, dolar, euro fiyatı seçim haftası dur durak bilmedi. Yarın büyük gün milyonlar sandığa gidecek. Pazartesi ise yani seçimin ertesi günü ekonomide nasıl bir tablo bizi bekliyor olacak merak ediliyor. "Serbest piyasada kur 22 lira 20 kuruş oldu yani 22 lirayı geçti." diyen ünlü ekonomist şunları kaydetti:
"Dolara atlamayın"
"Vatandaşlarımıza da şu öneriyi yapıyoruz. Pazartesi Millet İttifakı seçilirse kurda oynaklık olabilir 22 liradan kapandı 23-24 belki 25 lira görebilir. Ama Millet İttifakı'nın seçildiği senaryoda yüklü sermaye girişleri olacağı için lütfen 23-24 liralardan dolara atlamayın, almayın bunu.
"İkaz yapayım"
Büyük sermaye girişleri ile kurda denge sağlanır. İkaz yapayım. Tablo kötü Merkez Bankası'na baktığımızda çarşıya pazara baktığımızda... Yarın bizim için dönüm noktası. Biz fakir bir ülke değiliz.
ABD’li beş bankadan seçim ve dolar tahmini
ABD'nin önde gelen 5 bankası, Türkiye'deki seçimlere dair raporlarını son haftalarda kamuoyu ile paylaştı.
WELLS FARGO
Wells Fargo ekonomisti Brendan McKenna tarafından hazırlanan ve iki gün önce yayımlanan raporda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilme ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtirken Erdoğan'ın kazanması halinde sene sonu dolar/TL'nin 23 seviyesinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde ise kurun 15 seviyesinde fiyatlanacağı belirtildi.
JPMORGAN
JPMorgan'ın ekonomistleri tarafından mayıs ayı başında hazırlanan Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (CEEMEA) Strateji Raporu'nda yer alan değerlendirmeye göre, Türkiye'nin ortodoks ekonomi politikalarına tam olarak dönmesi durumunda dolar/TL'nin yıl sonunda 25 seviyesinde fiyatlanacağı öngörüldü.
BANK OF AMERICA
Banka eylül ayıyla birlikte faizlerin yüzde 50’ye ulaşması ve TL’de yüzde 20-25 değer kaybı beklentisini yineledi. Banka ekonomistleri muhalefetin seçimleri kazanması durumunda politika faizinin yüzde 50 olduğu ortamda 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 30 ile zirve yapmasını öngördü.
GOLDMAN SACHS
Goldman Sachs, seçimlere ilişkin analizinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) keskin düşüş kaydeden rezervlerinin kurda oynaklık riskini artırdığını ifade ederek, piyasanın Türk lirasında keskin bir değer kaybını fiyatladığına dikkat çekti.
MORGAN STANLEY
Morgan Stanley’nin Hande Küçük, Alina Slyusarchuk ve James K Lord’un da aralarında bulunduğu bir grup ekonomist tarafından hazırlanan raporundada “Seçimlerden sonra politika çerçevesinde bir değişiklik olursa, TL muhtemelen beklediğimizden daha hızlı bir düzeltme karşı karşıya kalacaktır. Politika sürekliliği durumunda da bir döviz düzeltmesi kaçınılmaz olabilir” ifadeleri kullanıldı.