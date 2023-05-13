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Almanya'da iş yerlerinin bulunduğu komplekste çıkan yangın hasara yol açtı

Almanya'da iş yerlerinin bulunduğu komplekste çıkan yangın hasara yol açtı

Almanya'nın Köln kentindeki Ossendorf semtinde Türklere ait iş yerlerinin de bulunduğu komplekste çıkan yangın yaklaşık 4 saatte söndürüldü.

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Polis ve itfaiyeden yapılan açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği ve araştırıldığı belirtildi.

Dün akşam yerel saatle 22.00'de Köln İtfaiyesine bağlı kontrol merkezi, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip göndererek alevlere müdahale etti.

Yangında can kaybı yaşanmadı.

Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangın nedeniyle kompleksteki depo ve binaların yanı sıra bir tekke de hasar gördü.

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