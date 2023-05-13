Hamas: İsrail gerilimin azaltılması çabalarına sürekli saldırarak karşılık veriyor

Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldıran İsrail'in "gerilimin azaltılması çabalarına saldırganlıkla karşılık verdiğini" belirtti.

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Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatışmaların başladığı 9 Mayıs salı gününden bu yana Filistinli grupların arabulucularla gerilimin azaltılması konusunda görüştüğünü aktardı.

Kasım, "Ancak İsrail, gerilimin azaltılması için sürdürülen çabalara sürekli saldırarak karşılık veriyor." dedi.

Sözcü Kasım, İsrail'in "direniş gruplarının liderlerine yönelik suikastleri yoğunlaştırdığını" ve "Filistinli ailelerin evlerine saldırılarını artırdığını" kaydetti.

İsrail'in 9 Mayıs sabahındaki saldırılarıyla olayların başladığını vurgulayan Kasım, çatışmanın sonuçlarından İsrail'in sorumlu olduğunu dile getirdi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında şimdiye kadar 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybederken, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosundan 6 isim de yer aldı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına binden fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.

Gazze’den 11 Mayıs’ta atılan roketlerden birinin Rehovot kentindeki meskun bir binaya isabet etmesi sonucu 1 İsrailli hayatını kaybederken, bugünkü roket saldırılarında 1'i ağır, 3 İsrailli yaralandı.