BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  DÜNYA

Hamas: İsrail gerilimin azaltılması çabalarına sürekli saldırarak karşılık veriyor

Hamas: İsrail gerilimin azaltılması çabalarına sürekli saldırarak karşılık veriyor

Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldıran İsrail'in "gerilimin azaltılması çabalarına saldırganlıkla karşılık verdiğini" belirtti.

Abone ol

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatışmaların başladığı 9 Mayıs salı gününden bu yana Filistinli grupların arabulucularla gerilimin azaltılması konusunda görüştüğünü aktardı.

Kasım, "Ancak İsrail, gerilimin azaltılması için sürdürülen çabalara sürekli saldırarak karşılık veriyor." dedi.

Sözcü Kasım, İsrail'in "direniş gruplarının liderlerine yönelik suikastleri yoğunlaştırdığını" ve "Filistinli ailelerin evlerine saldırılarını artırdığını" kaydetti.

İsrail'in 9 Mayıs sabahındaki saldırılarıyla olayların başladığını vurgulayan Kasım, çatışmanın sonuçlarından İsrail'in sorumlu olduğunu dile getirdi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında şimdiye kadar 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybederken, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosundan 6 isim de yer aldı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına binden fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.

Gazze’den 11 Mayıs’ta atılan roketlerden birinin Rehovot kentindeki meskun bir binaya isabet etmesi sonucu 1 İsrailli hayatını kaybederken, bugünkü roket saldırılarında 1'i ağır, 3 İsrailli yaralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bir söz verdi sözünü tutmak için 5 yıldır Van’ı karış karış geziyor
Bir söz verdi sözünü tutmak için 5 yıldır Van’ı karış karış geziyor
Şanlıurfa'da tadilat yapılan evin bahçesinde el bombası bulundu
Şanlıurfa'da tadilat yapılan evin bahçesinde el bombası bulundu
Dolar 22 lirayı aştı! Ekonomist Evren Devren Zelyut seçim sonrası için uyardı: Bu rakamı görebilir atlamayın!
Dolar 22 lirayı aştı! Ekonomist Evren Devren Zelyut seçim sonrası için uyardı: Bu rakamı görebilir atlamayın!
Almanya'da iş yerlerinin bulunduğu komplekste çıkan yangın hasara yol açtı
Almanya'da iş yerlerinin bulunduğu komplekste çıkan yangın hasara yol açtı
Sinan Oğan seçime son gün kala söyledi Cüneyt Özdemir 'İnanılmaz kendi kalesine 2. gol geldi' dedi
Sinan Oğan seçime son gün kala söyledi Cüneyt Özdemir 'İnanılmaz kendi kalesine 2. gol geldi' dedi
Burdur'da Devlet Bahçeli 'İç savaş' söylemlerine sert çıktı: Kefenlerini alıp gelsinler!
Burdur'da Devlet Bahçeli 'İç savaş' söylemlerine sert çıktı: Kefenlerini alıp gelsinler!
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Siirt'te tanıtıldı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Siirt'te tanıtıldı
İsrail'in saldırılarına karşı Gazze’den roket atılması sonucu 3 İsrailli yaralandı
İsrail'in saldırılarına karşı Gazze’den roket atılması sonucu 3 İsrailli yaralandı
Afyonkarahisar’da piknik faciası! Fotoğraf merakı ölüm getirdi, 4 kişi feci şekilde öldü!
Afyonkarahisar’da piknik faciası! Fotoğraf merakı ölüm getirdi, 4 kişi feci şekilde öldü!
Ekrem İmamoğlu, ne için 'giderayak onu da yaparlar' dedi? "Satarlarsa şaşırmayın"
Ekrem İmamoğlu, ne için 'giderayak onu da yaparlar' dedi? "Satarlarsa şaşırmayın"
Rusya’nın Bryansk bölgesinde savaş uçağı ile helikopter düştü
Rusya’nın Bryansk bölgesinde savaş uçağı ile helikopter düştü
Mayıs ortasında şaşkına çeviren görüntü! Bugün Antalya'da çekildi
Mayıs ortasında şaşkına çeviren görüntü! Bugün Antalya'da çekildi