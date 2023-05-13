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Avrasya anketin sahibi Kemal Özkiraz gözaltına alındı! Hangi suçlama yapıldı?

Avrasya anketin sahibi Kemal Özkiraz gözaltına alındı! Hangi suçlama yapıldı?

Yaptığı spekülatif anketlerle tanınan Avrasya Araştırma'nın patronu Kemal Özkiraz, Ankara'da gözaltına alındı. Haber, Özkiraz'ın Twitter hesabından duyuruldu...

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Avrasya Araştırma Kurucusu Kemal Özkiraz, Ankara’da gözaltına alındığını duyurdu. Özkiraz’ın Twitter hesabından, “Kemal Özkiraz biraz önce Ankara’da gözaltına alındı.” paylaşımı yapıldı. Özkiraz'ın hangi suçlama ile gözaltına alındığı açıklanmadı...

Gazeteci Gökhan Özbek,Kemal Özkiraz'ın Ankara’dan Antalya’ya dönerken aracında polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

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