Meral Akşener'den Erdoğan ve AK Parti'yi sevenlere Kılıçdaroğlu'na oy ver çağrısı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hem Erdoğan'ı hem AK Parti'yi sevenlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy vermeleri çağrısında bulundu.

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Akşener, İYİ Parti İstanbul milletvekili adayı Seyithan İzsiz tarafından umreye gönderilen kadınlarla Anneler Günü kapsamında Beylikdüzü Işıldak Kültür Sarayı'nda bir araya geldi.

Umreye gidecek kadınlardan kendisi için dua etmesi ricasında bulunan Akşener kendisinin de hacca gittiğini, umreye gitmediğini söyledi.

Çok ilginç bir seçime gidildiğini belirten Akşener seçimin esasında seçmenin bayramı olduğunu ifade etti.

Akşener, "Seçim, siyasetçiyi tarttığı, siyasetçiye not verdiği, gönlünü fetheden, kalbini fetheden siyasetçiye de oyunu verdiği bir seçmenin, milletin velinimet olduğu bir eylem." diye konuştu.

28 Şubat tepkisi

Kendisinin de 28 Şubat'ı yaşadığını dile getiren Akşener şöyle devam etti:

"Şimdi soru şu; 28 Şubat'ı yaşamış, bugün neredeyse utanmadan 28 Şubat'ın faili haline getirilen bu kardeşiniz, onun ailesi ne düşünüyor acaba? Ben bir taraftan o dönemin belinde silahlıları tarafından, başörtülü kızları, kadınları savunduğum için yağlı kazığa oturtulmak istenmişim. Bugün o 28 Şubat'ın mağdurlarının iş başına geçirdiği arkadaşlar, bana 28 Şubat'ı neredeyse utanmadan yaptıran kişi diyorlar. Onca insan içinde muhteremler size niye denmedi, bana dendi? Niçin siz ölümle tehdit edilmediniz de ben edildim? Şimdi dolayısıyla benim ailem bütün bunların neticesinde ne düşünüyor? Evim basıldı. Kocamı aldattığıma dair iddialar, iftiralar yapıldı. Mahkemeye verdim. Hepsi beraat etti. Benim ailem ne düşünüyor acaba?"

Akşener, hem Erdoğan'ı hem AK Parti'yi sevenlere hem cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de İYİ Parti'ye oy vermeleri çağrısında bulundu.

Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli bir seçime gidildiğinin altını çizen Akşener, "Siz milletsiniz. Siyasetçi talep edendir. Talep eden ise seçmenin karşısında hazır ola geçmek zorundadır. Dolayısıyla yarın bir karar vereceksiniz. Bu kararın ülkemiz için milletimiz için evlatlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı