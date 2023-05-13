BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Safranbolu'da canlı kukla performansı sergilendi

Safranbolu'da canlı kukla performansı sergilendi

Karabük'te yürütülen proje kapsamında sergilenen canlı kukla performansı beğeni topladı.

Abone ol

Karabük Üniversitesinden (KBÜ) yapılan açıklamaya göre, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen "Performans Çalışmalarında Öğrenci Algısının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi" projesi kapsamında "Kukla Yapım Atölyesi" düzenlendi.

Yürütücülüğünü Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Asuman Özdemir'in, araştırmacılığını Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çanakçı Çavdur ve eğitmen kukla sanatçısı Cansu Akdeniz'in yaptığı proje kapsamında 12 öğrencinin katılımıyla 2 Mayıs'ta başlayan atölye çalışmaları tamamlandı.

Atölye çalışmalarında karakterlerin belirlenmesi, hikayeyi beden ile canlandırma, karakter çizimlerinin kukla olarak teknik analizleri, çamur ile karakter kafa çalışması, kağıt tutkal çalışma, papier mache çalışması, beden için sünger ile çalışma, kukla birleşim süreci, kostüm ve boyama süreci, interaktif çalışma sürecine hazırlık gibi aşamalar ele alındı.

Çalışmaların ardından UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'nun tarihi sokaklarında öğrencilerin tasarladığı kuklalarla canlı performans sergilendi.

Tarihi Çarşı'ya gelen yerli ve yabancı turistler, gösteriyi ilgiyle izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Özdemir, sergiledikleri performanstan mutlu olduklarını belirterek, "Sonunda bitirdik ve tüm çalışmalarımızın sonuçlarını gördük, bence güzel oldu. Umarım herkes de eğlenmiştir diye düşünüyorum. Öğrenciler heyecanlandılar, ilginç geldi." ifadelerini kullandı.

Kukla sanatçısı Akdeniz de kuklaların çok güzel olduğunu anlatarak, "Özellikle öğrenciler, performans için doğaçlamaya çok açık haldeler. Daha sonrasında biraz daha geliştirebilirler. Ama bugün için hepsi çok güzeldi, insanlar çok beğendi. Çok gerçekçi olmalarının yanı sıra herkesin çok ilgisini çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenciler de büyük emek ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüklerini, atölye süresince keyifli ve eğlenceli zaman geçirdiklerini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
"Demet Akalın" paylaşımına kızdı! Kemal Kılıçdaroğlu: Lütfen ne için geldiğimizi anlayın
"Demet Akalın" paylaşımına kızdı! Kemal Kılıçdaroğlu: Lütfen ne için geldiğimizi anlayın
Opel'den Türkiye'de güçlü nisan ayı performansı
Opel'den Türkiye'de güçlü nisan ayı performansı
Galatasaray'a Premier Lig'den Kolombiyalı stoper! Bedavaya gelecek...
Galatasaray'a Premier Lig'den Kolombiyalı stoper! Bedavaya gelecek...
Tokat seçim sonuçları 2023 kim önde gidiyor? Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar seçim sonuçları 2023
Tokat seçim sonuçları 2023 kim önde gidiyor? Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar seçim sonuçları 2023
İHA ve SİHA motor parçaları SBTÜ’de üretilecek
İHA ve SİHA motor parçaları SBTÜ’de üretilecek
Meral Akşener'den Erdoğan ve AK Parti'yi sevenlere Kılıçdaroğlu'na oy ver çağrısı
Meral Akşener'den Erdoğan ve AK Parti'yi sevenlere Kılıçdaroğlu'na oy ver çağrısı
Otomotiv Sanayii Derneği 4 aylık sonuçları açıkladı
Otomotiv Sanayii Derneği 4 aylık sonuçları açıkladı
Samsun seçim sonuçları 2023 kim önde? Kavak, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Tekkeköy, Yakakent seçim sonuçları 2023
Samsun seçim sonuçları 2023 kim önde? Kavak, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Tekkeköy, Yakakent seçim sonuçları 2023
Fransız Polinezyası'na bağımsızlık yanlısı hükümet başkanı
Fransız Polinezyası'na bağımsızlık yanlısı hükümet başkanı
Rize seçim sonuçları 2023 kim önde? Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı seçim sonuçları 2023
Rize seçim sonuçları 2023 kim önde? Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı seçim sonuçları 2023
Ankara'da çöken yolda suya gömülen araç yaklaşık 19 saat sonra çıkarıldı
Ankara'da çöken yolda suya gömülen araç yaklaşık 19 saat sonra çıkarıldı
'Gizli ittifak' düşüncesiyle istifa ettiler! DEVA Partisi ilçe yönetiminin yeni durağı...
'Gizli ittifak' düşüncesiyle istifa ettiler! DEVA Partisi ilçe yönetiminin yeni durağı...