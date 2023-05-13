Safranbolu'da canlı kukla performansı sergilendi

Karabük'te yürütülen proje kapsamında sergilenen canlı kukla performansı beğeni topladı.

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Karabük Üniversitesinden (KBÜ) yapılan açıklamaya göre, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen "Performans Çalışmalarında Öğrenci Algısının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi" projesi kapsamında "Kukla Yapım Atölyesi" düzenlendi.

Yürütücülüğünü Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Asuman Özdemir'in, araştırmacılığını Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çanakçı Çavdur ve eğitmen kukla sanatçısı Cansu Akdeniz'in yaptığı proje kapsamında 12 öğrencinin katılımıyla 2 Mayıs'ta başlayan atölye çalışmaları tamamlandı.

Atölye çalışmalarında karakterlerin belirlenmesi, hikayeyi beden ile canlandırma, karakter çizimlerinin kukla olarak teknik analizleri, çamur ile karakter kafa çalışması, kağıt tutkal çalışma, papier mache çalışması, beden için sünger ile çalışma, kukla birleşim süreci, kostüm ve boyama süreci, interaktif çalışma sürecine hazırlık gibi aşamalar ele alındı.

Çalışmaların ardından UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'nun tarihi sokaklarında öğrencilerin tasarladığı kuklalarla canlı performans sergilendi.

Tarihi Çarşı'ya gelen yerli ve yabancı turistler, gösteriyi ilgiyle izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Özdemir, sergiledikleri performanstan mutlu olduklarını belirterek, "Sonunda bitirdik ve tüm çalışmalarımızın sonuçlarını gördük, bence güzel oldu. Umarım herkes de eğlenmiştir diye düşünüyorum. Öğrenciler heyecanlandılar, ilginç geldi." ifadelerini kullandı.

Kukla sanatçısı Akdeniz de kuklaların çok güzel olduğunu anlatarak, "Özellikle öğrenciler, performans için doğaçlamaya çok açık haldeler. Daha sonrasında biraz daha geliştirebilirler. Ama bugün için hepsi çok güzeldi, insanlar çok beğendi. Çok gerçekçi olmalarının yanı sıra herkesin çok ilgisini çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenciler de büyük emek ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüklerini, atölye süresince keyifli ve eğlenceli zaman geçirdiklerini kaydetti.