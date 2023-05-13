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"Demet Akalın" paylaşımına kızdı! Kemal Kılıçdaroğlu: Lütfen ne için geldiğimizi anlayın

"Demet Akalın" paylaşımına kızdı! Kemal Kılıçdaroğlu: Lütfen ne için geldiğimizi anlayın

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin İzmir mitinginde konser verdiği için şarkıcı Demet Akalın'ı sosyal medyada hedef yapmaya çalışan bir hesaba, "Bu bizim inandığımız değil. Bu dil AK Parti'dir. Bizim zamanımızda kim, nerede, nasıl isterse sanatını icra eder" dedi.

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AK Parti'nin İzmir'in Bayraklı İskelesi'ndeki mitinginde sanatçı Demet Akalın da konser verdi.

Twitter'da bir hesaptan, konser anlarına dair görüntü paylaşılarak "Demet Akalın İzmir'de AKP mitinginde konser verdi. Arşiv unutmayacak" notu düşüldü.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Demet Akalın'ı hedef yapmaya çalışan hesaba yönelik, "Bu bizim inandığımız değil. Bu dil AK Parti'dir. Bizim zamanımızda kim, nerede, nasıl isterse sanatını icra eder, karışmak bizim ne haddimize. Arkadaşlar, lütfen ne için geldiğimizi anlayın. Biz sanatçılarla kavga etmeyeceğiz, dünyadır bizim rekabet alanımız. Anlayalım artık!" dedi.

Demet Akalın'dan yanıt

Şarkıcı Demet Akalın, Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkındaki paylaşımına kalp emojisi ile yanıt verdi.

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