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Yeşil Sol Parti mitinginde polise taş attılar! Gözaltına alınanlar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yeşil Sol Parti mitinginde polise taş attılar! Gözaltına alınanlar var

Yeşil Sol Parti’nin Van’da düzenlediği miting sonrası çıkan gerginlikte 10 gösterici gözaltına alındı.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın katıldığı mitingin dağılımında, bir grubun sloganlar eşliğinde polise taş atması sonucu gerginlik yaşandı.

Miting sonrası bir grup sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'nde yürüdü. Miting sonrası polise taşla saldıran kalabalığa polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

10 kişi gözaltına alındı

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gruptakiler ara sokaklara kaçarken, olayda 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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