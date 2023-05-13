Yeşil Sol Parti mitinginde polise taş attılar! Gözaltına alınanlar var
Yeşil Sol Parti’nin Van’da düzenlediği miting sonrası çıkan gerginlikte 10 gösterici gözaltına alındı.Abone ol
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın katıldığı mitingin dağılımında, bir grubun sloganlar eşliğinde polise taş atması sonucu gerginlik yaşandı.
Miting sonrası bir grup sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'nde yürüdü. Miting sonrası polise taşla saldıran kalabalığa polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.
10 kişi gözaltına alındı
Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gruptakiler ara sokaklara kaçarken, olayda 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.