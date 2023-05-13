Mercedes fabrikasındaki silahlı saldırı! İki Türk işçinin cenazeleri Türkiye'ye gönderildi
ALMANYA'da Mercedes firmasına ait fabrikada düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren iki Türk işçinin cenazesi düzenlenen törenin ardından Türkiye'ye gönderildi.Abone ol
Ayhan B. ve Özkan K. adlı Türk işçilerin cenaze namazı, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Sindelfingen Ulu Cami'de kılındı. Cenaze namazına, hayatını kaybeden Türk işçilerin aileleriyle yakınlarının yanı sıra kalabalık bir cemaat katıldı.
Cenazeler, namazın ardından defnedilmek üzere Türkiye'ye yollandı.
Emniyetten ve resmi makamlardan cinayet sebebine ilişkin ise şimdiye kadar açıklama yapılmadı.