Fatih Erkoç kaç yaşında, evli mi? Fatih Erkoç aslen nereli, unutulmayan şarkıları

Türk müziğinin en çok sevilen ve şarkıları dilden dile dolanan sevilen ismi Fatih Erkoç, bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri olacak. Ellerim Bomboş şarkısı ile her nesile hitap eden Fatih Erkoç 70 yaşında ve aslen İstanbul doğumlu. Sinan Erkoç adında bir kardeşi olan Fatih Erkoç Mehlika Erkoç ile evliydi. Fatih Erkoç'un bilinen bir çocuğu yok.

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Kanal D'nin sevilen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarından biri sesi, yorumu ile her dönem büyük ilgi gören şarkıcı Fatih Erkoç olacak. 70 yaşında olan Fatih Erkoç, programa tek kardeşi olan Sinan Erkoç ile katılacak. Fatih Erkoç aslen İstanbul doğumlu. Bir kez evlilik yapan Fatih Erkoç'un eşi Mehlika Erkoç'tur. Fatih Erkoç'un bilinen bir çocuğu yoktur.

Fatih Erkoç kimdir?

Fatih Erkoç, 7 Nisan 1953'te İstanbul'da doğdu. Müziğe ilgisi, babasının ud sanatçısı olmasından dolayı, üç yaşında kendisine hediye ettiği bir kemanla başladı. Erkoç, ilköğrenimini bitirdikten sonra 1965 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'na girdi.

Burada 7 yıl boyunca trombon, piyano ve kontrbas eğitimi aldı fakat mezun olmadan o dönemin en gözde orkestralarından İstanbul Gelişim Orkestrası'yla çalışmaya başladı. 1971'de birlikte "Nihayet" adlı bir albüm çıkarırlar. Kısa bir dönem trombon sanatçısı olarak İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'da yer aldı. 11 yıl Norveç'te kaldıktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.

1986 ve 1989 yıllarında Kuşadası Altın Güvercin Şarkı yarışmalarında sırasıyla 'Yol Verin A Dostlar' ve 'Sen ve Ben' adlı şarkılarıyla iki kez birincilik kazandı. 1987 yılında "Yol Verin A Dostlar" adlı ilk albümünü yayımladı.

6 yıl tromboncu ve solist olarak TRT hafif müzik ve caz orkestrasında bulundu. Birçok kez Eurovision yarışmasına katılan Fatih Erkoç, bir süre TRT'de "Yankılar" adlı müzik programına da imzasını attı. Sanatçı yarım bıraktığı konservatuvar eğitimini de bu sıralarda tamamladı.

2007'nin Nisan'ında "Kör Randevu" adlı albümüyle sevilen şarkılarının bir kısmını yeni düzenlemeleriyle sevenlerinin ilgisine sunmuştur. Yeni şarkılarının da bulunduğu bu albümde babası Hasan Erkoç'a ait 'Elveda Ey Gençlik' şarkısını da seslendirdi.