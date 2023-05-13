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Southampton 10 yıl sonra Premier Lig'de küme düştü!

Southampton 10 yıl sonra Premier Lig'de küme düştü!

İngiltere Premier Lig 35. haftasında Southampton kendi sahasında Fulham'ı ağırladı. 2-0 mağlup olan Southampton 10 yıl sonra Premier Lig'de küme düştü.

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Premier Lig'in 36. haftasında Southampton'a konuk olan Fulham, 48. dakikada Carlos Vinicius ve 72. dakikada Aleksandar Mitrovic'in attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Son sırada bulunan 24 puanlı Southampton'ın bitime iki hafta kala ligden düşmesi kesinleşti. Puanını 51'e çıkaran Fulham ise 9. sıraya yerleşti.

Diğer maçlarda Manchester United, Wolverhampton'ı 2-0, Aston Villa, Tottenham'ı 2-1, Crystal Palace da Bournemouth'u 2-0 yendi. Leeds United-Newcastle United ve Chelsea-Nottingham Forest karşılaşmaları ise 2-2 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçların ardından Rubén Sellés yönetimindeki Southampton'ın küme düşmesi kesinleşti. İngiliz ekibi 2013 yılından beri Premier Lig’de mücadele ediyordu.

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