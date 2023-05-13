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Yabancı kuralı krizi! Herkes başka bir şey istiyor

Yabancı kuralı krizi! Herkes başka bir şey istiyor

Yabancı kuralı konusunda son görüşmeler de yapıldı. Kulüplerle görüşen TFF, hafta içinde kararını açıklayacak. Peki dört büyükler ne istiyor?

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Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, kritik toplantıda bir araya geldi. Toplantıda ana gündem maddesi yabancı kuralı olurken, "4 büyükler cephesinde kim ne düşünüyor?" sorusu da cevap buldu.

Hangi takım, ne düşünüyor?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, toplantıda kuralın 1 sene daha devam etmesi gerektiğini söylerken, Galatasaray ve Trabzonspor cephesi de sınırsız yabancı olması görüşünü savundu.

"Sözümüzün bir önemi yok"

Söz alan Ahmet Nur Çebi ise sitem dolu bir açıklama yaptı:

"Bizim isteğimizin bir önemi olduğunu düşünmüyoruz. Siz TFF olarak Galatasaray ve Fenerbahçe ne diyorsa onu yaparsınız."

Hafta içi açıklanacak

TFF'nin hazırlayıp daha önce kulüplerle paylaştığı 5 yıllık yeni sınırlama, teşvik ve düzenleme planının TFF seçimi sonrası daha ayrıntılı değerlendirilmesi kararı çıktı.

Yabancı kuralı için alınan 1 yıllık uzatma kararı pazartesi veya salı günü resmi olarak da duyurulacak.

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