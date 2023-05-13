BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için hayal kurduk, hayal satmadık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için hayal kurduk, hayal satmadık!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hayallerim var, gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum" cümleleriyle hazırlanan klibi paylaştı.

Abone ol

Uzun bir süredir partiler ve Cumhurbaşkanı adayları tarafından devam ettirilen seçim kampanyaları sona erdi.

Tüm Türkiye, heyecanla yarınki seçimlerin sonucunu bekliyor.

Bu kapsamda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Hayal kurduk, hayal satmadık." notu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri ile hazırlanan klibe, gerçekleştirilen projeleri ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu düzenleme ve yenilikten birkaçı şu şekilde;

Ev hanımlarına emeklilik
Evlilik kredisi

Dar gelirli aileye destek

Doğal gaz desteği

Aile gençlik bankası

6 milyon yeni istihdam

"Hayalleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum"

Fahrettin Altun, bu projelere yer verilen videoya ise şu notu düştü;

Hayallerim var, bu hayalleri tek tek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Milletimiz için biz hep büyük hayaller kurduk ama hiçbir zaman hayal satmadık.

Türkiye Yüzyılı’nın Mimarı Recep Tayyip Erdoğan.

ÖNCEKİ HABERLER
Uğurcan Çakır Ada yolcusu! Dünya devi talip oldu
Uğurcan Çakır Ada yolcusu! Dünya devi talip oldu
Yabancı kuralı krizi! Herkes başka bir şey istiyor
Yabancı kuralı krizi! Herkes başka bir şey istiyor
Ebubekir Şahin reyting iddialarını yalanladı
Ebubekir Şahin reyting iddialarını yalanladı
Seçim yasakları resmen başladı! Bunlar yasak
Seçim yasakları resmen başladı! Bunlar yasak
Rukiye Türeyen: Kalbimin yarısı Medine, yarısı Mekke'de kaldı
Rukiye Türeyen: Kalbimin yarısı Medine, yarısı Mekke'de kaldı
Hatay şehidinin annesi: Benim 3 tane daha oğlum var
Hatay şehidinin annesi: Benim 3 tane daha oğlum var
Fatih Erkoç kaç yaşında, evli mi? Fatih Erkoç aslen nereli, unutulmayan şarkıları
Fatih Erkoç kaç yaşında, evli mi? Fatih Erkoç aslen nereli, unutulmayan şarkıları
Mercedes fabrikasındaki silahlı saldırı! İki Türk işçinin cenazeleri Türkiye'ye gönderildi
Mercedes fabrikasındaki silahlı saldırı! İki Türk işçinin cenazeleri Türkiye'ye gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere vasiyetini açıkladı! Kasımpaşa'daki mitingde 'terör' mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere vasiyetini açıkladı! Kasımpaşa'daki mitingde 'terör' mesajı verdi
Yeşil Sol Parti mitingine katılan PKK üyesi Öcalan flamasıyla yakalandı!
Yeşil Sol Parti mitingine katılan PKK üyesi Öcalan flamasıyla yakalandı!
MotoGP Fransa ayağındaki sprint yarışında Jorge Martin birinci oldu
MotoGP Fransa ayağındaki sprint yarışında Jorge Martin birinci oldu
Almanya'dan Ukrayna'ya 2.7 milyar euro değerinde askeri yardım paketi
Almanya'dan Ukrayna'ya 2.7 milyar euro değerinde askeri yardım paketi