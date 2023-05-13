Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için hayal kurduk, hayal satmadık!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hayallerim var, gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum" cümleleriyle hazırlanan klibi paylaştı.

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Uzun bir süredir partiler ve Cumhurbaşkanı adayları tarafından devam ettirilen seçim kampanyaları sona erdi.

Tüm Türkiye, heyecanla yarınki seçimlerin sonucunu bekliyor.

Bu kapsamda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Hayal kurduk, hayal satmadık." notu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri ile hazırlanan klibe, gerçekleştirilen projeleri ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu düzenleme ve yenilikten birkaçı şu şekilde;

Ev hanımlarına emeklilik

Evlilik kredisi

Dar gelirli aileye destek

Doğal gaz desteği

Aile gençlik bankası

6 milyon yeni istihdam

"Hayalleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum"

Fahrettin Altun, bu projelere yer verilen videoya ise şu notu düştü;

Hayallerim var, bu hayalleri tek tek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Milletimiz için biz hep büyük hayaller kurduk ama hiçbir zaman hayal satmadık.

Türkiye Yüzyılı’nın Mimarı Recep Tayyip Erdoğan.