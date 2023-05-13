Hava sıcaklıkları 12 derece artacak

Beklenilen sıcaklıklar yurdumuza önümüzdeki haftadan itibaren geliyor. Sıcaklıkların hafta sonundan itibaren batı kesimlerinde başlayarak yurdun diğer bölgelerine doğru artacağı aktarılıyor.

Abone ol

Mayıs ayının ikinci haftasına girilirken, yurt genelinde beklenen sıcaklık belirlenemedi. Ancak yapılan açıklamalara göre, hava sıcaklıkları 6-12 derece giderek yükselecek.

Meteoroloji, 5 günlük hava durumu raporunda sıcaklıkların hafta sonundan itibaren batı kesimlerinde başlayarak yurdun diğer bölgelerine doğru artacağını aktardı.

Libya üzerinden sıcak hava

Pazartesi günü Türkiye’nin batı bölgelerine Libya üzerinden sıcak hava geleceği belirtildi.

Bir diğer yandan, hafta ortasında da bahar yağışları görüleceği bildiriliyor.

Yapılan değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Balıkesir çevreleri, İç Ege ve İzmir çevreleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz , Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Konya ve Denizli çevreleri ile Bursa, Burdur ve Isparta, Ankara, Kayseri, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Tokat ve Adıyaman çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da Kuzeydoğudan (40-60 km/saat) kuvvetli esmesi bekleniyor.