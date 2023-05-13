Sakarya'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

Akyazı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 7 kişi, tedavi altına alındı.

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Kural ihlalleri, dikkat dağınıklığı sık sık kazalara neden oluyor. Bu kez olayın adresi Sakarya.

Akyazı ilçesinde yaşanan olayda, Yaşar K., otomobili ile seyir halinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

3'ü çocuk 7 yaralı

Ardından otomobil şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırıldılar

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.