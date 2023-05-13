BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  DÜNYA

Kral Charles, Buckingham Sarayı'nda varisleriyle poz verdi

Kral Charles, Buckingham Sarayı'nda varisleriyle poz verdi

Buckingham Sarayı, 74 yaşında olan ve taç giyen en yaşlı hükümdar olarak tarihe geçen Kral Charles'ın, Prens William ile torunu Prens George ile resmi portresini paylaştı.

Abone ol

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in ölümünün ardından Kral Charles için 6 Mayıs'ta taç giyme töreni düzenlendi.

Törene ilişkin ülkede günlerce hummalı hazırlıklar yapıldı.

74 yaşındaki eş yaşlı hükümdar

Beklenen günün gelmesiyle birlikte de Kral Charles, 6 Mayıs'ta Wesminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen taç giyme töreniyle resmen İngiltere'nin hükümdarı oldu.

Tören, Kraliçe Elizabeth'in 2 Haziran 1953'te gerçekleşen taç giyme töreninden bu yana yapılan ilk taç giyme töreni oldu.

74 yaşında olan Kral Charles, taç giyen en yaşlı hükümdar olarak tarihe geçti.

'Ben kral oldum' pozu

Son olarak 70 yıl sonra İngiltere'de ilk kez gerçekleşen taç töreni için kraliyet üyeleri bir araya geldi.

Kraliyet ailesinin portrelerini yayınlayan Buckingham Sarayı yeni bir kare paylaştı.

Kral Charles'e oğlu Prens William ile torunu Prens George eşlik etti.

Charles, "Ben kral oldum" pozuyla gündem oldu.

Varisleriyle bir arada

Kral Charles kraliyet kıyafetleriyle, imparatorluk tacı, küresi ve asasıyla birlikte poz verdi.

40 yaşındaki Prens William ise taht sırasında babasından sonra geliyor. 9 yaşındaki Prens George ise tahtın üçüncü varisi.

Konsort Kraliçe olarak anılan Camilla da taç giyme töreninin ardından resmen Kraliçe unvanının yeni sahibi oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Filistin ve İsrail arasında ateşkes kararı
Filistin ve İsrail arasında ateşkes kararı
Papa Franciscus ile Zelenskiy arasında görüşme
Papa Franciscus ile Zelenskiy arasında görüşme
Jorge Jesus'tan dikkat çeken 'kupa' paylaşımı!
Jorge Jesus'tan dikkat çeken 'kupa' paylaşımı!
Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim hareketliliği
Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim hareketliliği
Hava sıcaklıkları 12 derece artacak
Hava sıcaklıkları 12 derece artacak
MEB, tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmeni atadı
MEB, tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmeni atadı
Southampton 10 yıl sonra Premier Lig'de küme düştü!
Southampton 10 yıl sonra Premier Lig'de küme düştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için hayal kurduk, hayal satmadık!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için hayal kurduk, hayal satmadık!
Uğurcan Çakır Ada yolcusu! Dünya devi talip oldu
Uğurcan Çakır Ada yolcusu! Dünya devi talip oldu
Yabancı kuralı krizi! Herkes başka bir şey istiyor
Yabancı kuralı krizi! Herkes başka bir şey istiyor
Ebubekir Şahin reyting iddialarını yalanladı
Ebubekir Şahin reyting iddialarını yalanladı
Seçim yasakları resmen başladı! Bunlar yasak
Seçim yasakları resmen başladı! Bunlar yasak