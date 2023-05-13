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Jorge Jesus'tan dikkat çeken 'kupa' paylaşımı!

Jorge Jesus'tan dikkat çeken 'kupa' paylaşımı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Instagram hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Deneyimli teknik adam, paylaşımında "8 yıllık kupa orucunu bozmanın eşiğine geldik." ifadelerini kulandı.

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Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefi ile sezona devam eden Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Instagram hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda idmandan görüntülere yer veren Jesus açıklamada, "Çalışmaya devam. 8 yıllık kupa orucunu bozmanın eşiğine geldik." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalmıştı.

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