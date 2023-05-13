Ve seçimin en son anket sonuçları... Hangi anket hangi sonucu buldu? Hadi Özışık’ın konuğu Cem Küçük

14 Mayıs 2023 seçimlerine artık saatler kaldı. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında Gazeteci Cem Küçük anket firmalarının son analizlerini değerlendiriyor.

Abone ol

Ve seçim günü geldi çattı. Yarın Türkiye sandık başına gidecek ve Cumhurbaşkanını seçecek. Artık oy kullanma işleminin başlamasına saatler kala son anketler en çok dikkat konularım başımda yer alıyor. ORC’si, KONDA’sı, OPTİMAR’ı derken onlarca anket firması son tahminlerini açıkladı. Kimi Tayyip Erdoğan’ı önde görürken, kimi Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını ön görüyor. Seçimin bir diğer adayı Sinan Oğan’ın oyları da, Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesiyle artış gösterecek gibi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında Gazeteci Cem Küçük ile son anket sonuçlarını değerlendiriyor.