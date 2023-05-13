BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  DÜNYA

İsrail'den, Yunanistan'a sevkiyat! M-346 uçakları

İsrail'den, Yunanistan'a sevkiyat! M-346 uçakları

Yunanistan'ın, iki yıl önce İsrail ile uçuş eğitim anlaşması kapsamında üretilen 10 adet M-346 eğitim uçaklarından ikisi ülkeye iniş yaptı.

Abone ol

Yunan basınında çıkan haberlerde, iki uçağın görev yapacakları Kalamata Hava Üssü'ne iniş yaptığı belirtildi. Yunan Hava Kuvvetleri ise sosyal medya hesaplarından iki uçağın havada ve Kalamata Hava Üssü'ne iniş yaparken çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Yunanistan ile İsrail arasındaki 2021 yılında imzalanan 1,65 milyar dolarlık savunma anlaşması kapsamında, Yunan Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitiminden İsrail sorumlu olacak.

Anlaşma kapsamında Yunan Hava Kuvvetleri, 10 adet M-346 tedariki gerçekleştirecek ve İsrailli savunma sanayi şirketi Elbit Systems tarafından bir uçuş okulu kurulacak.

Yunanistan'ın onayladığı 22 yıllık anlaşmanın, iki ülke arasında bugüne kadar imzalanan en büyük savunma tedarik anlaşması olduğu kaydedilmişti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, yaptığı yazılı açıklamada, anlaşmayı duyurarak, "Bu işbirliği anlaşması, İsrail ile Yunanistan savunma kuruluşları arasındaki güçlü ve uzun süredir devam eden ilişkilere dayanmaktadır." ifadelerini

ÖNCEKİ HABERLER
Şenol Güneş'ten şampiyonluk yarışı yorumu!
Şenol Güneş'ten şampiyonluk yarışı yorumu!
Erdoğan'ı bekleyen cemaat Ayasofya'yı tekbirlerle inletti
Erdoğan'ı bekleyen cemaat Ayasofya'yı tekbirlerle inletti
Sakarya'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
Sakarya'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
Kral Charles, Buckingham Sarayı'nda varisleriyle poz verdi
Kral Charles, Buckingham Sarayı'nda varisleriyle poz verdi
Filistin ve İsrail arasında ateşkes kararı
Filistin ve İsrail arasında ateşkes kararı
Papa Franciscus ile Zelenskiy arasında görüşme
Papa Franciscus ile Zelenskiy arasında görüşme
Jorge Jesus'tan dikkat çeken 'kupa' paylaşımı!
Jorge Jesus'tan dikkat çeken 'kupa' paylaşımı!
Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim hareketliliği
Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim hareketliliği
Hava sıcaklıkları 12 derece artacak
Hava sıcaklıkları 12 derece artacak
MEB, tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmeni atadı
MEB, tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmeni atadı
Southampton 10 yıl sonra Premier Lig'de küme düştü!
Southampton 10 yıl sonra Premier Lig'de küme düştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için hayal kurduk, hayal satmadık!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için hayal kurduk, hayal satmadık!