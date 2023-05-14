Devlet Bahçeli oy kullanırken arkasında olay hareket! Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kalp işareti'ni yaptı

MHP lideri Bahçeli oy verme işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamasında “Allah nasip etti oyumuzu verme görevimizi yerine getirmiş olduk. Türk siyasi hayatında önemli bir seçim. Bu seçime yüksek katılım olduğu görülmekte. İnşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum” dedi.