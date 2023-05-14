Milli para atletler, İtalya'da 4 madalya daha kazandı

Para Atletizm İtalya Grand Prix'inin ikinci gününde milli atletler, 3 altın, 1 gümüş olmak üzere 4 madalya kazandı.Abone ol
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, şampiyonanın ikinci gününde cirit atmada Rabia Cirit, gülle atmada Muhsin Kaedi, 800 metrede ise Hamide Doğangün'ün altın madalya kazandığı belirtildi.
Gülle atmada ise Muhammed Khalvandi'nin gümüş madalya aldığı aktarıldı.
Şampiyonada ilk iki gün sonunda milli sporcuların kazandığı madalya sayısının 10'a yükseldiği kaydedildi.