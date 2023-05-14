Zelenski'den Rusya'ya karşı saldırı açıklaması: Önemli adımlar gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşta karşı saldırı için büyük bir kararlılıkla hazırlandıklarını, kısa sürede önemli adımlar atacaklarını ve buna motive olduklarını söyledi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı 24 Şubat 2022'den bu yana ilk kez İtalya’nın başkenti Roma’yı ziyaret eden Zelenskiy, resmi temaslarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde İtalyan devlet televizyonunda bir programa katılarak İtalyan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İtalyan kamuoyunda Kiev’i desteklemeye yönelik bir yorgunluk olduğuna dair yorumların çıktığı hatırlatılan Zelenskiy, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in NATO ülkelerine geldiğini düşünelim. O zaman vatandaşlarınızı, babalarınızı, çocuklarınızı ittifak üyesi olduğunuz için bu savaşa göndereceksiniz. Ben pragmatik biriyim. Toplumunuz şunu anlamalı; Ukrayna’ya yardım etmek, savaşa bizzat kendi vatandaşlarınızı göndermekten daha iyi.” diye konuştu.

Zelenskiy, İtalya ve Fransa sayesinde semalarını koruyabildiklerini, bu ülkelerden alınan hava savunma sistemleri olmasaydı daha çok kayıp vereceklerini söyledi.

Önemli olanın savaşı bitirmek olduğunu dile getiren Zelenskiy, Putin'in "saldırgan" olduğunu, kendilerinin kaos içinde yaşamak istemediğini ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Zelenskiy, "Önemli konuları görüştük. Pekin'in Moskova'ya silah tedarik etmeyeceğine güvendiğimizi söyledim. Şi, silah tedarik etmeyecekleri ve Rusya’yı desteklemeyecekleri şeklinde yanıt verdi." dedi.

Zelenskiy, Vatikan ve Papa Franciscus'un gündeme getirdiği barış görüşmeleriyle ilgili olarak ise "Papa'ya saygı duyuyorum ancak bizim arabulucuya değil, barışa ihtiyacımız var. Biz, Papa'yı diğer liderler gibi adil bir barış için çalışmaya davet ediyoruz ama önce diğer şeyleri yapmalıyız. Putin ile arabuluculuk yapamazsınız, dünyadaki hiçbir ülke bunu yapamaz." ifadelerini kullandı.

Putin ile konuşmaya istekli olmadığını dile getiren Zelenskiy, Ukrayna'daki çıkış yolunun karşı saldırı olduğunu ve Kırım sınırına dayandıklarında Rusya içinde Putin'e desteğin azalacağını öne sürdü.

Ukrayna'nın karşı saldırısı ne zaman?

Zelenskiy, Ukrayna'nın karşı saldırısının ne zaman olacağına ilişkin bir soru üzerine, "Önemli adımlar kısa süre içerisinde atılacak. Büyük bir kararlılıkla hazırlanıyoruz ve önemli adımlar gelecek. Buna motive olmuş durumdayız. Zamanlama ve yöntemler konusunda bir yanıt veremem ama göreceksiniz. Biz zafere inanıyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy, savaşta nükleer silah kullanılma olasılığına dair ise şunları söyledi:

"Putin'in nükleer silah kullanmayacağını düşünüyorum. Rusya Devlet Başkanı'nın aklından neler geçtiğini kimse bilemez ama korkmamalıyız. Putin'in büyük bir yaşama arzusu var ve yaşamak için her şeyi yapmaya çalışacak."

Ukrayna Devlet Başkanı, ayrıca Kırım’da bir referandum yapılmasından çekinmediğini ancak bunun Ukrayna anayasasına aykırı olduğundan topraklarında böyle bir referandum yapılamayacağını kaydetti.