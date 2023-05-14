Inter, Sassuolu engelini dört gollü galibiyetle geçti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında Inter, konuk ettiği Sassuolo'yu 4-2 yendi.

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Ligi, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek bir konumda bitirme hedefindeki Inter, orta sıralardaki Sassuolo’yu Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırladı.

İlk yarıda 41. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle üstünlüğü yakalayan Inter, devreye 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda, konuk ekipten Ruan Tressoldi'nin 55. dakikada kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkaran Inter, 58. dakikada Lautaro Martinez ile skoru 3-0’a getirdi.

63. dakikada Matheus Henrique, Sassuolo adına farkı 2'ye indirdi: 3-1.

Sassuolo, 77. dakikada Davide Frattesi ile farkı 1'e düşürdü: 3-2.

Maçın skorunu belirleyen golü ev sahibi takımda Lukaku, 89. dakikada attı: 4-2.

Inter, Sassuolo'yu 4-2 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Inter, puanını 66 yaptı ve maç eksiği bulunan 2. sıradaki Juventus ile puanları eşitledi. Inter, bu maçla Serie A'da üst üste 5. galibiyetini aldı.

Sassuolo ise haftayı puansız kapattı ve 44 puanla 13. sırada kaldı.

Bu arada, Inter kadrosundaki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ile Sassuolo'daki milli futbolcu Mert Müldür, yedek soyundukları bu maçta görev almadı.