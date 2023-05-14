BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da trafikte dehşet! Evli çift neye uğradığını şaşırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da trafikte dehşet! Evli çift neye uğradığını şaşırdı

ANKARA'da Bilen K. ile Saliha K çifti trafikte tartıştıkları kişi tarafından silahla vuruldu .Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Abone ol

Keçiören ilçesinde Bilen K. ile eşi Saliha K'ye, trafikte tartıştıkları kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.

Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan karı koca, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli her yerde aranıyor

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
14 Mayıs 2023 seçimleri için oy verme işlemi başladı Türkiye sandık başında
14 Mayıs 2023 seçimleri için oy verme işlemi başladı Türkiye sandık başında
Yer bilimci Feyzi Bingöl'den o bölge için enerji birikiyor uyarısı 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz
Yer bilimci Feyzi Bingöl'den o bölge için enerji birikiyor uyarısı 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz
Zelenski'den Rusya'ya karşı saldırı açıklaması: Önemli adımlar gelecek
Zelenski'den Rusya'ya karşı saldırı açıklaması: Önemli adımlar gelecek
Sakarya’da 2 katlı ahşap evde yangın: Alevler geceyi aydınlattı
Sakarya’da 2 katlı ahşap evde yangın: Alevler geceyi aydınlattı
Inter, Sassuolu engelini dört gollü galibiyetle geçti
Inter, Sassuolu engelini dört gollü galibiyetle geçti
Türkiye sandığa gidiyor! Seçim sonuçları bu akşam belli olacak
Türkiye sandığa gidiyor! Seçim sonuçları bu akşam belli olacak
AFAD duyurdu: Malatya'da 4,0 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da 4,0 büyüklüğünde deprem
Beşiktaş'ta Onur Bulut hastaneye kaldırıldı
Beşiktaş'ta Onur Bulut hastaneye kaldırıldı
Ve seçimin en son anket sonuçları... Hangi anket hangi sonucu buldu? Hadi Özışık’ın konuğu Cem Küçük
Ve seçimin en son anket sonuçları... Hangi anket hangi sonucu buldu? Hadi Özışık’ın konuğu Cem Küçük
İsrail'den, Yunanistan'a sevkiyat! M-346 uçakları
İsrail'den, Yunanistan'a sevkiyat! M-346 uçakları
Şenol Güneş'ten şampiyonluk yarışı yorumu!
Şenol Güneş'ten şampiyonluk yarışı yorumu!
Erdoğan'ı bekleyen cemaat Ayasofya'yı tekbirlerle inletti
Erdoğan'ı bekleyen cemaat Ayasofya'yı tekbirlerle inletti