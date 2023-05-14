Ankara'da trafikte dehşet! Evli çift neye uğradığını şaşırdı

ANKARA'da Bilen K. ile Saliha K çifti trafikte tartıştıkları kişi tarafından silahla vuruldu .Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.Abone ol
Keçiören ilçesinde Bilen K. ile eşi Saliha K'ye, trafikte tartıştıkları kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.
Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan karı koca, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli her yerde aranıyor
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.