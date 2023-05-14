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Fransa'da silahlı saldırılar sonucu 5 kişi yaralandı

Fransa'da silahlı saldırılar sonucu 5 kişi yaralandı

Fransa'nın Villerupt ve Audun-le-Tiche kentlerinde gerçekleşen silahlı saldırılar sonucu 5 kişi yaralandı.

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Fransız basınında yer alan habere göre, önce Villerupt kentinde silahlı bir kişinin, park halindeki araçların içindeki gençlere ateş açtı.


Saldırı sonucu 3'ü ağır toplam 4 kişi yaralandı.


Saldırgan arabayla olay yerinden kaçtı.

Villerupt kentine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Audun-le-Tiche kentinde de bir kişi daha silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Yaralılar farklı hastanelere kaldırılırken, bu saldırıların uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

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