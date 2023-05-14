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İstanbul'da 19 bin 351 seçmenin kayıtlı olduğu okulda oy verme işlemi başladı

İstanbul'da 19 bin 351 seçmenin kayıtlı olduğu okulda oy verme işlemi başladı

Toplam 51 sandığın bulunduğu, Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'nda oy kullanma işleminden yaklaşık 1 saat önce seçmenler okul bahçesine gelmeye başladı

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Türkiye'de en fazla seçmenin kayıtlı olduğu okullardan biri olan Leyla Bayram İlkokulu'nda, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemleri başladı.

Avcılar'da, 19 bin 351 seçmenin kayıtlı olduğu okulda saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başlatıldı. Toplam 51 sandığın bulunduğu okulda, oy kullanma işleminden yaklaşık 1 saat önceden itibaren seçmenlerin okul bahçesine gelmeye başladığı görüldü.

Polisin güvenlik önlemleri aldığı okulda seçmenler oylarını kullanıyor.

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