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YSK Başkanı Ahmet Yener: “Herhangi bir adayın pusulada adının çizilmemesi gerekmektedir”

YSK Başkanı Ahmet Yener: “Herhangi bir adayın pusulada adının çizilmemesi gerekmektedir”

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Ankara'da oy kullandı. Yener yaptığı açıklamada “Herhangi bir adayın pusulada adının çizilmemesi gerekmektedir” dedi.

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YSK Başkanı Ahmet Yener oyunu Ankara Arjantin İlkokulu’nda kullandı. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yener, "Şu ana kadar seçimlerimiz problemsiz devam etmektedir. İnşallah bundan sonraki süreçte de herhangi bir problem yaşamadan seçim süreci devam edecektir. Bu sürecin Türk milletine hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Muharrem İnce'nin olduğu kısmın karalanacağı iddiası

Sosyal medyada oy pusulasında Muharrem İnce’nin olduğu kısmın kalemle karalanması gerektiği iddialarının sorulması üzerine Yener, “Bu iddianın doğruluğunu biz de teyit edemedik. Ancak tüm sandık kurulu başkanlarımıza her ihtimale binaen SMS yoluyla gerekli ikazlar ve uyarılar yapılmıştır. Dün de kurulumuz açıkladı. Şu anda cumhurbaşkanı aday pusulasında herhangi bir değişiklik mümkün değildir. 4 aday yer almaktadır. Herhangi bir adayın pusulada adının çizilmemesi gerekmektedir. Bu konuda da sandık kurulu başkanlarımıza ve ilçe seçim kurullarımıza gerekli uyarılar yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

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