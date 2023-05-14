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Depremden etkilenen Hatay, Osmaniye ve Adana'da da vatandaşlar sandık başında

Depremden etkilenen Hatay, Osmaniye ve Adana'da da vatandaşlar sandık başında

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay, Osmaniye ve Adana'daki vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

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Hatay'da kurulan 3 bin 152 sandıkta 1 milyon 62 bin 40 seçmen oyunu kullanmak için saat 08.00'dan itibaren sandık başına gelmeye başladı.


Antakya ve Defne ilçelerinde vatandaşlar, sağlam okul binalarında ve okul bahçelerine kurulan konteynerler ile bazı muhtarlıkların yanında yer alan konteynerlerde oyunu kullanıyor.

Valilik, konteyner ve çadır kentlerde kalan ve ulaşım imkanı bulunmayan vatandaşları oy kullanacakları okullara ücretsiz taşıyor.

- Osmaniye'de 1170 sandıkta oy kullanılıyor

Osmaniye'de sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, oy pusulaları ve kimlikleriyle oy verecekleri okullara geldi.


Sandıkların kurulduğu sınıfların önünde sıraya giren vatandaşlar, sırayla çağırılarak oylarını kullandı.

Konteyner ve çadırda kalan depremzedeler ise evlerinin bulunduğu mahalledeki okullarda oylarını kullandı.

Osmaniye'de 385 bin 998 seçmen, 1170 sandıkta oylarını kullanıyor.

- Adana'da 1 milyon 612 bin 781 seçmen bulunuyor

Adana'da vatandaşlar, oy kullanmak için sabah saat 08.00'den itibaren sandık başına gitti.

Yetkilerden oy pusulasını, mührü ve zarfı alan vatandaşlar, kabine girerek oyunu kullandı.

Adana'da 1 milyon 612 bin 781 seçmen için 4 bin 795 sandık kuruldu.

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