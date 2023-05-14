İl değiştiren Karyağmazlılar yeni yerleşim yerinde ilk kez oy kullandı

70 yaşındaki Ahmet Çelik: - "Burada da çalışmaya devam ediyorum. Burası oradan daha rahat geldi bana. Köyümü özlüyorum ama o orada kaldı"

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Karyağmaz Mahallesi'nden Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde inşa edilen evlerine taşınan seçmenler, yeni yerleşim yerinde ilk kez sandık başına gitti.

Yeniden kalkınması mümkün görülmeyen köylerin taşınmasına ilişkin alınan karar kapsamında 2010 yılında Karyağmaz Mahallesi'nin başka bir alana nakledilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Balıkesir kent merkezine yaklaşık 110, Dursunbey'e 35 kilometre uzaklıktaki Karyağmaz sakinleri için Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi sınırlarında kalan 700 dönüm araziye yeni nesil 404 konut, köy konağı, iki tip olmak üzere 100 ahır, okul ve cami inşa edildi.

Konutları teslim edilen vatandaşların büyük bölümü yeni yerleşim alanlarına taşındı. Karyağmaz'da kalan yaklaşık 25 hane ise yeni yuvalarına gitmek için hazırlık yapıyor.

Artık "Bursalı olan" Karyağmazlılar, yıllar sonra ilk kez oylarını başka bir yerleşim alanında kullandı. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için eski mahallelerinin adı verilen Karyağmaz İlkokulu'nda kayıtlı 839 seçmen için 3 sandık kuruldu.

Erken saatlerde oy kullanmak için okula gelen 70 yaşındaki Ahmet Çelik, AA muhabirine, taşınmadan önce hayvancılıkla ve bahçe işleriyle uğraştığını söyledi.

Yeni yaşam alanlarından memnun kaldığını, evlerin rahat olduğunu belirten Çelik, "Burada da çalışmaya devam ediyorum. Burası oradan daha rahat geldi bana. Köyümü özlüyorum ama o orada kaldı." dedi.

Yeni evine 6 ay önce taşındığını dile getiren 73 yaşındaki Hüseyin Kalp ise "Bu yaşıma kadar hayvancılıkla meşguldüm. Hayvanlarımızı satıp buraya taşındık. İlk defa köyümden başka bir yerde oy kullanıyorum. Kendi köylülerimizle birlikte olduğum için bir değişiklik hissetmedim. Yabancı yok. Onun için sıkıntı da yok." diye konuştu.