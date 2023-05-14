TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül oyunu kullandı

"Seçimin kazananı kaybedeni olmaz, her zaman cennet vatanım ve Türkiye'm kazansın"

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan milletvekili adayı Mustafa Sarıgül oyunu kullandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Mehmetçik Ortaokuluna gelen Sarıgül, vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra 1071 numaralı sandıkta oy verdi.

Sarıgül, oy kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Siyasiler söyleyeceğini söyledi artık sandık ve Erzincan konuşacak. İnşallah Erzincan'ımıza ülkemize hayırlı ve uğurlu olur, demokrasi kazanır. Seçimin kazananı kaybedeni olmaz, her zaman cennet vatanım ve Türkiye'm kazansın. 1071 numaralı sandıktayım, Malazgirtlerden Kocatepe'deyim. Bu sandık da benim için son derece anlamlı. Atalarımızın, dedelerimizin ve edatlarımızın sandığı. İnşallah Erzincan kazansın, Türkiye kazansın hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

Anneler Günü'nü kutlayan Sarıgül, " 'Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar', bu oyumu bütün annelere vakfediyorum." ifadesini kullandı.