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Pervin Buldan oyunu kullandı: Değişim ve dönüşümün artık kaçınılmaz olduğunu hepimiz bekliyoruz

Pervin Buldan oyunu kullandı: Değişim ve dönüşümün artık kaçınılmaz olduğunu hepimiz bekliyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Van'da oyunu kullandı.

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İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne gelen Buldan, vatandaşları selamladıktan sonra kayıtlı bulunduğu 1106 numaralı sandığın kurulduğu sınıfa gitti.

Burada oyunu kullanan Buldan, gazetecilere, uzun süredir çalıştıklarını ve bugün emeklerinin karşılığını alacaklarına inandığını söyledi.

Ülkenin her yerinde insanların sandık başına gittiğini belirten Buldan, "Umut ediyor ve diliyorum ki kullanılan bütün oylarımız bu ülkenin huzuruna, refahına, sevgisine, barışına, adaletine, demokrasisine vesile olur. Bugün yapılan seçimlerle bir değişim ve dönüşümün artık kaçınılmaz olduğunu hepimiz bekliyoruz. Herkese kolaylıklar diliyoruz. Büyük bir umut, büyük bir heyecan var. Hepinizin yolu açık olsun. Mutlaka kazanacağımıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.

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