Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da oyunu kullandı

CHP Genel Başkanı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu yaptığı değerlendirmede "Baharlar gelecek ve baharlar devam edecek. " dedi.

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu oyunu Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda kullandı. Kılıçdaroğlu alkışlarla karşılandı.

Oy verme işleminin ardından değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Yurttaşlarıma teşekkür ederim sandığa giden yurttaşlarıma saygılarımı sunarım. Hepimiz kucaklaşmayı birlikte olmayı çok özlemişiz. Baharlar gelecek ve baharlar devam edecek. "

Kılıçdaroğlu'nu seçimi genel merkezde takip etmesi bekleniyor.