Kocaeli Valisi Yavuz, oyunu kullandı:

"Bazı yerlerde kabinlerde fotoğraf çekme yaklaşımları olmuştur. Bununla ilgili 3 kişiye işlem yapıldı. Vatandaşlarımıza uyarımızdır; kabinlerde fotoğraf çekmesinler. Tespit edildiği takdirde 'Seçim Kanununa muhalefet'ten işlem yapılmaktadır"

Abone ol

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oyunu kullandı.



Vali Yavuz, oy kullanacağı İzmit Ortaokulu'na eşi Selda Yavuz ile geldi.

Yavuz ve eşi, 1093 No'lu sandıkta oylarını kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde gazetecilere konuşan Vali Yavuz, vatandaşların özgürce oy kullanma sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için kent genelinde tedbirlerin alındığı belirterek, "Kocaeli'de şu ana kadar kayda değer bir olay meydana gelmemiştir. Bazı yerlerde kabinlerde fotoğraf çekme yaklaşımları olmuştur. Bununla ilgili 3 kişiye işlem yapıldı. Vatandaşlarımıza uyarımızdır; kabinlerde fotoğraf çekmesinler. Tespit edildiği takdirde 'Seçim Kanununa muhalefet'ten işlem yapılmaktadır. Bunu hatırlatmak isterim." diye konuştu.

Yavuz, oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından da tedbirlerin artarak devam edeceğini kaydetti.