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Edirne'de hastanede tedavileri sürenler Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri yardımıyla oylarını kullandı

Edirne'de hastanede tedavileri sürenler Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri yardımıyla oylarını kullandı

Edirne'de Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nin farklı servislerinde tedavileri devam eden vatandaşlar, Edirne Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri yardımıyla okullara giderek oy kullandı.

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İl merkezinde 14 sağlık personeli ve 5 araçla görev yapan ekipler, oy kullanmak isteyen hastaları odalarından sandalye tipi sedyeyle alarak hasta nakil ambulansıyla okullara götürdü.

Kabinde oy kullanan hastalar sağlık personeli yardımıyla oylarını sandığa atarak daha sonra hastaneye döndü.

Hastanenin yanık ünitesinde tedavisi devam eden Emine Çelik de ekiplerinin yardımıyla oyunu Lala Şahin Paşa İlkokulu'nda kullandı.

İş yerinde koluna yağ sıçradığını ve tedavisinin devam ettiğini belirten Çelik, "Bugün hastanede olduğum için sağlık ekiplerinin yardımıyla geldim, oyumu kullandım. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Sağlık ekiplerine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar." diye konuştu.

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