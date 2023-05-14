İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! "Sonucun demokratik bir biçimde karşılandığı bir gün diliyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde oyunu kullandı. İmamoğlu, "Hiçbir sıkıntı olmadan, kimse kimseye kötü söz söylemeden sandıklara atılan her oyun tek tek ahlaklı bir şekilde sayılıp sonuca kavuştuğu ve sonucun demokratik bir biçimde karşılandığı bir gün, akşam diliyorum" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, oğlu ve eşiyle birlikte Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne gelerek oy kullandı. İmamoğlu, oy verme işlemi sonrasında basın açıklaması yaptı.

Seçim sürecini Ankara'da takip edeceğini belirten İmamoğlu, "Hiçbir sıkıntı olmadan, kimse kimseye kötü söz söylemeden sandıklara atılan her oyun tek tek ahlaklı bir şekilde sayılıp sonuca kavuştuğu ve sonucun demokratik bir biçimde karşılandığı bir gün, akşam diliyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." dedi.