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Ali Babacan oyunu kullandı: Seçimler çok önemli ama...

Ali Babacan oyunu kullandı: Seçimler çok önemli ama...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan ile birlikte Ankara Bilkent'te T. Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Babacan, "Seçimler çok önemli ama iki seçim arasında istişareyle yönetilince demokrasi önemli." dedi.

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Türkiye'de seçmenler bugün cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi Türkiye saatiyle 08.00’de başladı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan ile birlikte Ankara Bilkent'te T. Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Babacan, "Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün bayram günümüz. Halkımızın egemenliğini ilan ettiği bir gün. Seçimler çok önemli ama iki seçim arasında istişareyle yönetilince demokrasi önemli. Basın özgürlüğü ile anlamlı. Bu seçimlerin bütün dünyada demokrasi özlemi çeken herkes için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.   

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