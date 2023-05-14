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Doğu Perinçek oyunu İstanbul'da kullandı

Doğu Perinçek oyunu İstanbul'da kullandı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu İstanbul'da kullandı.

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Eşi Şule Perinçek ile birlikte Beşiktaş'ın Gayrettepe Mahallesi'ndeki Şair Nedim Ortaokulu'na gelen Doğu Perinçek, vatandaşlarla ve sandık görevlileriyle selamlaşmanın ardından 1141 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Oy kullandıktan sonra okulun önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Perinçek, "Yunus Emre'nin dediği gibi, dağ ne kadar yüce olsa yol onun üstünden geçer. Evet, Türkiye'nin önünde dağlar var, zorluklar var. Ama bu zorlukların üstünden geçen Türk milleti her zaman olmuştur. Vatan Partisi de bu zorlukların aşılmasında hazırdır. Kadrolarıyla, programıyla, her şeyiyle. Onun için geleceğe güvenle bakıyoruz. Ve bu seçimlerden sonraki bütün zorlukları aşacak birikime, kadroya Türkiye sahiptir." ifadesini kullandı.

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